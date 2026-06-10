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Новые правила приемки работ в МКД повысят прозрачность взаимодействия УК и собственников

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Они вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

#ЖКХ

С 1 сентября этого года в Ростовской области начнёт действовать единый порядок оформления актов выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Нововведения направлены на повышение прозрачности взаимодействия между управляющими организациями и собственниками жилья, а также на снижение количества спорных ситуаций при приемке работ и услуг, сообщили в правительстве Дона.

Согласно новому порядку, управляющая организация обязана своевременно подготовить акт выполненных работ и передать его председателю совета дома или членам совета МКД. Если договором управления не предусмотрены иные сроки, документ должен быть оформлен не позднее 30 дней после выполнения работ (оказания услуг) либо на ежемесячной основе.

У представителей собственников будет 10 дней для согласования акта или направления замечаний. Если ответ не поступит в течение 30 дней после получения документа, акт будет считаться оформленным. При наличии замечаний потребуется повторное оформление акта в установленном порядке.

«Единый порядок оформления актов – это понятные правила для всех сторон. Он повышает прозрачность работы управляющих организаций и защищает интересы жителей: фиксируются сроки, появляется установленная процедура согласования и понятный механизм учета замечаний. Рассчитываем, что новые требования снизят количество конфликтов и споров по вопросам приемки выполненных работ», — рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.

Иллюстрация: donland.ru

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ЖКХ многоквартирные дома новости Ростовская область
Таганрогская правда

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