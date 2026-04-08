Новое антикафе с господдержкой создал в Таганроге участник СВО Кирилл Турбин

В Таганроге при поддержке государства открывается новое антикафе, основателем которого стал участник специальной военной операции. Проект реализован с помощью центра «Мой бизнес» Ростовской области, оказывающего комплексную помощь предпринимателям.

Связист Кирилл Турбин, выпускник военного учебного центра при ЮФУ, после завершения службы из-за тяжелого ранения решил начать свое дело. Он арендовал помещение площадью 100 квадратных метров, где после косметического ремонта откроется антикафе «Лунный кофе» с залом на 20 мест и коворкинг-зоной. В таком формате гости платят за время посещения, а не за еду и напитки.

«Для Таганрога тайм-кафе новый формат. Это мой первый проект, и я уверен, что это отличная идея для начала. В нашем кафе посетители смогут наслаждаться настольными играми, общаться, организовывать мероприятия и работать в коворкинге. В городе практически нет конкурентов, но я разработал несколько уникальных предложений, включая идею, как выделиться даже на фоне кофеен. Мы будем использовать специальный принтер для печати фотографий и рисунков на пенке кофе, что точно не делает никто в нашем городе», — поделился Кирилл Турбин.

Для участников СВО и членов их семей в центре «Мой бизнес» действуют специальные программы. По инициативе губернатора Юрия Слюсаря запущен микрофинансовый продукт под названием «Для СВОих». Это льготный кредит до 5 миллионов рублей с процентной ставкой от 1% до 12% годовых. Дополнительно предоставляется консультационная поддержка при оформлении соцконтракта для открытия бизнеса — до 350 тысяч рублей на безвозмездной основе, информирует портал правительства региона.

«Ежегодно организуется бесплатная программа обучения предпринимательским навыкам, выпускниками которой уже стали более 100 участников СВО и их родственники», — добавил руководитель центра «Мой бизнес» Ростовской области Виталий Зданевич. — В прошлом году при содействии центра было создано более 500 новых субъектов МСП, а с начала 2026 года — свыше 100 бизнесов».

Эта поддержка оказывается в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» при участии правительства Ростовской области и регионального министерства экономического развития.

