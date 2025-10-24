Ночью вражеские БПЛА атаковали Таганрог, Новошахтинск и еще восемь районов Дона

В ночь на 24 октября 34 вражеских беспилотника атаковали восемь районов и два города Ростовской области. По словам главы донского региона Юрия Слюсаря, БПЛА перехвачены в Таганроге, Новошахтинске, Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах.

Он уточнил, что никто из людей не пострадал. Но произошло несколько возгораний, которые были оперативно ликвидированы выехавшими на место дежурно-спасательными подразделениями.

«В Новошахтинске из-за пожара без электричества остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. Ночью аварийные службы провели переподключение на резервные линии и подключили часть потребителей. Но пока без света остается около полутора тысяч человек. Восстановлением энергоснабжения специалисты займутся в светлое время суток», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 34 перехвачены в Ростовской, 25 – в Брянской, 11 – в Калужской, 10 – в Новгородской, области, 5 – в Тульской, по 2 – в Волгоградской и Орловской, по 1 – в Липецкой и Тверской областях. По 7 БПЛА сбито в Республике Крым и Белгородской области, 4 — Краснодарском крае, по 1 – в Московском региона и над акваторией Азовского моря.

