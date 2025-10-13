Ночью в пяти районах Дона сбито 14 вражеских БПЛА, ранены два человека

В ночь на 13 октября в пяти районах Ростовской области отражена воздушная атака, силами ПВО сбито 14 вражеских беспилотников. Два человека ранены, от падения обломков загорелся дом, выбиты стекла еще в нескольких строениях.

Как сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь, беспилотники уничтожены в Аксайском, Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районах.

«Около полуночи в Белой Калитве БПЛА упал на дом, разрушив крышу и вызвав пожар в строении. Осколочные ранения получили два человека. Прибывшая на место бригада «скорой» оказала пострадавшим медицинскую помощь, пожарные потушили огонь», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Также в Белой Калитве и хуторе Полтава Чертковского района повреждены стекла в окнах нескольких домов. Ущерб будет уточняться.

По информации Минобороны РФ, с 23.00 12 октября до 7.00 13 октября дежурными средствами ПВО уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. 40 из них сбиты над Республикой Крым. Еще 26 перехвачены в Астраханской, 14 – в Ростовской, по одному – в Белгородской области и Республике Калмыкия. 19 БПЛА сбиты над акваторией Черного, 2 — над акваторией Азовского морей.

Ранее мы рассказали, что массированная атака БПЛА отражена в ночь на 11 октября в шести районах Дона.

Фото «Таганрогской правды»