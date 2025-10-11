Главная » #СВО

Массированная атака БПЛА отражена в ночь на 11 октября в шести районах Дона

На чтение 1 мин Просмотров 69 Опубликовано

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Пострадавших среди людей нет.

#СВО

«Минувшей ночью российская ПВО успешно отразила массированную воздушную атаку противника. Были уничтожены и перехвачены БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском, Каменском и Белокалитвинском районах», написал Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

На земле никаких разрушений не обнаружено. Из людей никто не пострадал.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 11 октября над территорией России дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских БПЛА. Из них 15 — над территорией Ростовской области.

Ранее мы сообщали, что в поселке под Таганрогом обнаружены неразорвавшиеся БПЛА.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака БПЛА новости Ростовская область Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru