Массированная атака БПЛА отражена в ночь на 11 октября в шести районах Дона

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Пострадавших среди людей нет.

«Минувшей ночью российская ПВО успешно отразила массированную воздушную атаку противника. Были уничтожены и перехвачены БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском, Каменском и Белокалитвинском районах», написал Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

На земле никаких разрушений не обнаружено. Из людей никто не пострадал.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 11 октября над территорией России дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских БПЛА. Из них 15 — над территорией Ростовской области.

Ранее мы сообщали, что в поселке под Таганрогом обнаружены неразорвавшиеся БПЛА.

Фото из архива