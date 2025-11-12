Ночью Ростовскую область атаковали 8 вражеских беспилотников

В ночь на 12 ноября в двух городах и одном районе Ростовской области уничтожено 8 вражеских беспилотников. Обошлось без разрушений и пострадавших.

По словам главы донского региона Юрия Слюсаря, беспилотная атака отражена в Донецке, Новошахтинске и Каменском районе.

«Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — сообщил он.

По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены 22 украинских беспилотных летательных аппарата. В частности, 8 БПЛА уничтожены в Ростовской, по 3 – в Орловской и Брянской, 2 — в Тульской, 1 — в Калужской областях. Еще четыре беспилотника сбиты над территорией Ставропольского края и 1 – в Московском регионе.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 11 ноября в двух районах Ростовской области сбито 3 вражеских беспилотника.

Фото из архива