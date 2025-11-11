Главная » Новости Ростовской области

На Дону 3 БПЛА ночью уничтожены в Батайске и Мясниковском районе

В ночь на 11 ноября в двух районах Ростовской области  сбито 3 вражеских беспилотника. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

По словам главы донского региона Юрия Слюсаря, силы ПВО отразили воздушную атаку и уничтожили БПЛА в Батайске и Мясниковском районе.

«Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал он в своем telegram-канале.

Как сообщает Минобороны РФ, в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В частности, 10 из них сбиты над территорией Республики Крым, 8 БПЛА уничтожены в Саратовской, 7 – в Орловской, по 3 – в Липецкой и Ростовской, по одному – в Брянской, Воронежской и Калужской областях. Еще 3 беспилотника уничтожены над акваторией Черного моря.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 10 ноября в Ростовской области сбит один вражеский беспилотник.

Фото из архива

