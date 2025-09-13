Главная » Новости Ростовской области

Ночью Ростовскую область атаковали 15 украинских беспилотников

В ночь на 13 сентября в трех районах Ростовской области было сбито 15 вражеских беспилотников.

Новости Ростовской области

Как сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь, наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив  БПЛА в Миллеровском, Морозовском и Чертковском районах.

«Предварительно, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал», — написал он в своем telegram-канале.

По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи  было уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Из них 15 перехвачены в Ростовской, 12 – в Белгородской, 10 – в  Волгоградской, по одному – в Калужской, Курской и Смоленской областях. Еще 2 БПЛА сбиты над территорией Республики Крым.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 12 сентября БПЛА уничтожены в Волгодонске, Багаевском и Каменском районе.

Фото из архива

