Ночью в трех районах Ростовской области отражена атака беспилотников

В ночь на 12 сентября силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в трех районах Ростовской области. Обломками поврежден дом и два автомобиля.

Как сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь, БПЛА уничтожены в Волгодонске, Багаевском и Каменском районе.

«В Багаевском районе повреждения получили частный дом с забором и припаркованные рядом два автомобиля, а также уличная газовая труба. Ее повреждение было оперативно устранено специалистами газовой службы», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

И уточнил, что люди не пострадали. Информация о последствиях уточняется.

Фото из архива