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Ночью и утром на Дону уничтожено около 50 БПЛА, в Таганроге повреждено здание производственного объекта

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27 июля около 50 беспилотников было уничтожено ночью и утром на территории Ростовской области. Удары пришлись на Таганрог, Ростов, а также на Чертковский, Тарасовский, Шолоховский и Миллеровский районы.

Город

В Таганроге о работе сил ПВО в соцсетях около пяти утра сообщила глава города Светлана Камбулова. Вслед за этим жители услышали серию взрывов, в том числе в районе Таганрогского залива. По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, из-за падения обломков беспилотника частично повреждено здание производственного объекта. Пострадавших и возгораний нет.

В Ростове последствия ночной атаки более тяжелые — пострадали 8 человек. Двоим помощь оказали на месте, шестерых госпитализировали. Состояние одного из мужчин тяжелое: у него значительные ожоги и переломы. Остальные пациенты, по оценкам врачей, находятся в стабильном состоянии.

Жителей многоквартирных домов, которые подверглись атаке, эвакуировали. В пункте временного размещения находятся 56 человек, там же развернут медицинский пункт. Людям оказывается необходимая помощь. Также пострадало здание центра для лиц без определенного места жительства. В момент атаки там находились 43 проживающих и 3 работника. Были приняты меры безопасности, никто не пострадал; сейчас учреждение работает в обычном режиме.

В донской столице из-за падения осколков беспилотников повреждены три многоквартирных дома, 17 частных домовладений, одно социальное учреждение, пять автомобилей и кафе. Пожар на территории складских помещений площадью 400 квадратных метров полностью ликвидирован.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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