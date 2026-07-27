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Ночная атака на Ростов унесла жизни двух человек, пятеро ранены, повреждены жилые дома и складские сооружения

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В ночь на 27 июля в результате массированной воздушной атаки на Ростов погибли два человека, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Разрушения на земле зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Новости Ростовской области

Как уточнил глава региона, погибли два человека – супруги. Среди пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, в том числе подросток. Одному из раненых с легкими повреждениями помощь оказали на месте, еще четверых госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи Ростова. Медики делают все необходимое. Погибли супруги.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, поддержку и сочувствие пострадавшим, мы окажем всю необходимую помощь», — написал Юрий Слюсарь в мессенджере «MAX».

Из-за падения вражеских беспилотников в донской столице возникли очаги возгорания на территории частного предприятия, складских сооружений и нескольких частных домовладений. Также загорелись несколько автомобилей, припаркованных рядом с домами. Почти все пожары оперативно потушены, спасатели продолжают ликвидировать возгорание на площади 400 квадратных метров.

Разрушено остекление в нескольких частных домах, а также на верхних этажах многоэтажного жилого здания и в социальном учреждении.

«Всем пострадавшим окажем необходимую помощь», — подчеркнул губернатор.

Сегодня рано утром силы ПВО отразили воздушную атаку в Таганроге. Информация о возможных последствиях пока не поступала.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 25 июля Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке вражеских БПЛА и ракет.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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