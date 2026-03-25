Неофициальная занятость лишает работников Таганрога соцгарантий и пенсионного стажа

Работа без официального оформления лишает сотрудников социальных гарантий и правовой защиты, что создает серьезные риски для их благополучия и будущего.

Неформальная занятость подразумевает трудовые отношения, основанные на устной договоренности без письменного договора, что делает работника уязвимым в конфликтных ситуациях и при нарушении работодателем условий. Такие отношения нестабильны, лишают уверенности в завтрашнем дне, профессиональном развитии и получении социальных гарантий.

Основные признаки неформального трудоустройства включают отсутствие письменного договора, расчеты в наличной форме, уклонение от уплаты страховых взносов и подмену трудовых отношений договорами гражданско-правового характера.

«Нередко работодатели, пользуясь правовой неграмотностью, намеренно заключают такие договоры или принуждают оформляться как индивидуальные предприниматели, чтобы избежать социальных выплат», — предупреждает администрация Таганрога.

Участие в неформальном секторе влечет за собой значительные проблемы. При наступлении страхового случая, например, несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, работник не получит пособия по временной нетрудоспособности, страховых выплат и возмещения расходов на реабилитацию. Также он лишается оплачиваемых больничных, отпуска по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком до трех лет, пособия по безработице и выходного пособия при сокращении. Кроме того, невозможны получение имущественного или социального налогового вычета по НДФЛ, а также оформление кредита в банке.

Период работы без официального оформления не засчитывается в пенсионный стаж, что в будущем приводит к низкому размеру пенсии. Также не идет накопление льготного стажа для досрочного выхода на пенсию по старости для отдельных категорий работников. В связи с этим сами работники должны быть заинтересованы в официальном трудоустройстве и заключении письменного трудового договора, где прописаны все условия, включая размер заработной платы. Только так можно рассчитывать на гарантии трудового законодательства и защиту своих прав.

Уважаемые работники! Если вы считаете, что ваши права нарушены, обращайтесь в администрацию Таганрога по телефону «горячей линии»: 8 (8634) 312-787, где можете сообщить об осуществлении трудовой деятельности без заключения трудовых договоров и иных нарушениях трудовых прав.