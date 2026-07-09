Необычная экскурсия: краевед Елена Алексеенко знакомит с артефактами благоустройства Таганрога

Дороги XIX века строили «горбатыми», колодцы собирали дождевую воду, а старинные масляные фонари коптили… Об этом и многом другом рассказала экскурсантам краевед Елена Алексеенко.

Её новый авторский проект называется «Анатомия городского благоустройства».

Камни для дороги

Проводя параллели с современными проблемами ЖКХ, о важных аспектах жизнеобеспечения города в прошлом подробно и эмоционально повествовала краевед. В одном из самых колоритных переулков Таганрога Красном и на улице Фрунзе в открытом виде сохранилось историческое мощение проезжей части улицы.

«Его наверняка отчасти перекладывали в советский период нашей страны, однако, сохранился дореволюционный камень и бордюр. Под современным асфальтом многие центральные дороги города остались замощенными», — отметила Елена Алексеенко.

Мостили проезжую часть камнем с начала XIX и вплоть до 50-х годов прошлого веков так: выровненное полотно устилали крупным бутовым камнем, промежутки набивали щебнем из такого же камня, затем засыпали кирпичный мусор или песок. Финальный слой формировали из щебня морского происхождения.

Улица получалась «горбатой» — её центральная часть возвышалась над краями примерно на полметра. Дождевая вода скатывалась в канавы и лотки. Первыми замостили отдельные участки Петровской и Греческой улиц. Периодически покрытия прочищали от грязи и мусора, камни подбивали (подклинивали) для выравнивания профиля дороги. Проводили ямочный ремонт: заменяли отдельные разрушенные камни. С 1881 до 1917 годов дороги основных улиц и переулков старой части города вплоть до бывшей Владимирской площади (сейчас — Площади Мира) оказались замощены.

В краеведческой литературе и на экскурсиях часто рассказывают о балластном камне из-за границы, который попадал в Таганрог на кораблях. Это правда, однако, основной ресурс материалов для мощения находили в других местах. Для восстановления дорог к порту, которые более других разбивались телегами, везущими зерно и другие товары, брали специальный натурный сбор строительными материалами. Когда построили железную дорогу, упало количество подвод, привозивших для этого сбора камни и щебень («хрящ» по-старому, примечание автора) из пригорода.

В 1879 году Государственный Совет установил Таганрогу временный сбор по 1/2 копейки с пуда отвозимых за границу товаров с целью устройства портовых сооружений и мостовых. Десятью годами позже в нашем городе собрали сведения о дорожных технологиях, изучили пробы камня с разных карьеров, в том числе и камня из Италии. Проверяли прочность и износостойкость, избрали коричневый песчаник для проезжей части, для этих целей определив несколько карьеров на территории современной Донецкой области. Большая часть камня до революции привозилась оттуда. А после начала ХХ века камень стали доставлять из Александровска-Грушевского (сейчас это — город Шахты).

Дождь и колодец

Когда экскурсия оказалась на углу Лермонтовского переулка рядом с Александровской площадью, Елена Алексеенко рассказывала о размерах и уклонах старинных городских ливневок. При этом она демонстрировала фото, которое смогла сделать, спустившись в ремонтный городской раскоп в районе переулка Гоголевского.

Местный житель прислушивался к ее словам несколько минут, а потом предложил экскурсантам поближе рассмотреть колодец, из которого «Чехов пил». Во дворе за кованной решеткой ворот над дождевым колодцем красовалась дата «1875». Мужчина добыл оттуда воды, поворачивая ручку ворота. На свет из темной глубины за звеньями цепи появилось видавшее виды жестяное ведро, в котором плескалось отражение неба…

Житель исторического особняка рассказал: он застал то время, когда вниз иногда спускали на веревках пожилую женщину, которая этот колодец чистила.

В Таганроге возле домов выкапывали водонакопитель глубиной до 10 метров, выкладывали изнутри кирпичом и цементировали. Диаметр нижней части достигал 2 метров, а в верхней части колодец делали метровым, по форме – словно огромная бутыль. Дома строили со скатом крыш внутрь двора, чтобы дождевая вода стекала в колодец, минуя грязь, по водосточным трубам. Благодаря постоянной температуре под землей около 4 градусов Цельсия вода в колодце могла не портиться и не замерзать.

В Таганроге первый общественный колодец появился на Александровской площади еще в 1808 году. Потом — на Елизаветинской улице, Екатерининской площади, у Городского сада. Эта часть города располагалась намного выше пластов грунтовых вод.

«В 1881 году монахи провели воду из монастырского колодца (имеется ввиду ныне не существующий Греческий святой Троицы монастырь, ранее располагавшийся на Александровской площади, примечание автора) на улицу питья для всеобщего пользования, что составляло действительно доброе дело, т.к. в летнюю жару проходящие и проезжающие рабочие имеют возможность утолить свою жажду свежею и чистою водою…» — пишет историк XIX века Павел Филевский в «Истории города Таганрога».

Больной вопрос

По свидетельству Павла Филевского «…вопрос о городском водоснабжении — старый и больной в Таганроге».

«На большей части Таганрога грунтовые воды находятся глубоко и лишь за территорией парка — близко к поверхности, но это создает другие проблемы для жителей», — отметила Елена Алексеенко.

В городе имеются прибрежные улицы, где грунтовые воды попадают в погреб и даже заливают огороды…

Краевед пояснила, что колодцы с качественной водой находились в районах с названиями Касперовка и Скараманговка. И те колодцы, из которых в первой половине XIX века постоянно производили забор воды, быстро истощились.

Если в Ростове-на-Дону действовал дореволюционный водопровод, то, что касается Таганрога, с 1875 года только велись активные разговоры о его строительстве. Было создано более 30 дореволюционных проектов городского водопровода для нашего города — не один не реализовали. Только в 1923 году, в советское время построили водовзводную (водонапорную) башню на окраине города за старым православным кладбищем — высотой 38 метров.

В бак емкостью 50 тысяч ведер наверху нагнетали воду из артезианских скважин с мест, где сейчас расположен микрорайон «Русское поле». Одно кольцо водопровода обслуживало растущий рабочий район «Красный городок» (сегодня — треугольник улиц Свободы, Инструментальной и Красногвардейской), другое вело в центральную часть города. Тысячи метров водопровода проложили по улицам, обустроив первые водоразборные будки. В 1934 году запустили Миусский водопровод, а в начале 60-х годов прошлого века — первую очередь Донского водовода.

Тьма света не любит

Сегодня улицы Таганрога довольно хорошо освещены. Иногда жители жалуются — лампочку не поменяли на столбе… В 1807 году первым уличным освещением стали 24 масляных фонаря, а к 1844 году горело уже 40. Тусклый, коптящий свет часто гас. По ночам в городе оставаться было небезопасно. В 1863 году появились керосиновые фонари, а в 1870 году открылся газовый завод в Сенном переулке. Три года спустя на улицах установили первые газовые фонари, 260 штук – на чугунных столбах. Заведовал газовым освещением французский подданный Десман, с которым город заключил договор. От завода проложили чугунные трубы для светильного газа, а в магазинах того времени внедрили газовые рожки с «копилками».

Чтобы включить свет, бросали 15-копеечную монету. Раз в месяц контролер открывал коробку своим ключом и забирал оплату. К 1900 году в Таганроге насчитывалось 537 газовых и 600 керосиновых фонарей. В 1920 году газовый завод национализировали, передали в ведение Совнархоза и закрыли. Позже пришло время электричества…

В деталях знакомились экскурсанты с тем, что означают геодезические марки на фасадах — точки невелирной сети; с тем, как развивались телеграф и почта. Они услышали о происхождении афишных тумб и о том, почему полицейским приходилось ловить на улицах безнадзорных свиней. А также — почему город зеленым стал не сразу, а лавочки встречались только в парке, а на улицах их не ставили…

Время от времени из сумки, которую носила через плечо, Елена доставала альбомы со старинными фотографиями и ретушированными фототипиями, а также — увесистые артефакты: образцы старинных электрических изоляторов, метлахской плитки, которую еще можно встретить в качестве тротуара в переулке Итальянском и другое…

Радует, что в экскурсии участвовали представители подрастающего поколения. А вы знакомите с детей и внуков с историей родного города?

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора