Главная » #Память

Неизвестные факты о Второй мировой войне осветили в таганрогской чеховской библиотеке

На чтение 1 мин Опубликовано

Участниками региональной конференции стали свыше 160 человек.

В таганрогской библиотеке имени А. П. Чехова состоялась ежегодная региональная конференция «Неизвестные страницы Второй мировой войны». Мероприятие прошло в рамках образовательно-исторического марафона, приуроченного к 81-й годовщине Великой Победы.

Главным организатором выступила кафедра отраслевых юридических дисциплин Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиал РГЭУ (РИНХ)). Модератором конференции стала доцент кафедры Т. П. Агафонова. Соорганизатором выступил отдел «Центр культурных программ» библиотеки.

С приветственным словом и в качестве участников конференции выступили представители руководства института, деканата, заведующие кафедрами, а также директора школ и председатели методических комиссий. Участниками стали школьники, студенты колледжей и вузов Таганрога, Ростова-на-Дону и области. Всего мероприятие собрало более 160 человек.

Особый интерес вызвал доклад ведущего библиотекаря «Центра культурных программ» Валерии Мартинес на тему «Испанцы под Таганрогом. Страницы Великой Отечественной войны». Выступление стало рекордсменом по количеству вопросов от зала.

Фото: страница ВК Библиотеки имени А.П.Чехова

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

конференция новости Таганрог Чеховская библиотека
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru