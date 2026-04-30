Неизвестные факты о Второй мировой войне осветили в таганрогской чеховской библиотеке

Участниками региональной конференции стали свыше 160 человек.

В таганрогской библиотеке имени А. П. Чехова состоялась ежегодная региональная конференция «Неизвестные страницы Второй мировой войны». Мероприятие прошло в рамках образовательно-исторического марафона, приуроченного к 81-й годовщине Великой Победы.

Главным организатором выступила кафедра отраслевых юридических дисциплин Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиал РГЭУ (РИНХ)). Модератором конференции стала доцент кафедры Т. П. Агафонова. Соорганизатором выступил отдел «Центр культурных программ» библиотеки.

С приветственным словом и в качестве участников конференции выступили представители руководства института, деканата, заведующие кафедрами, а также директора школ и председатели методических комиссий. Участниками стали школьники, студенты колледжей и вузов Таганрога, Ростова-на-Дону и области. Всего мероприятие собрало более 160 человек.

Особый интерес вызвал доклад ведущего библиотекаря «Центра культурных программ» Валерии Мартинес на тему «Испанцы под Таганрогом. Страницы Великой Отечественной войны». Выступление стало рекордсменом по количеству вопросов от зала.

