Нечем дышать: таганрожцы обеспокоены деятельностью предприятия на территории бывшего кожзавода

Жители улицы Социалистической уже несколько пытаются добиться приостановки деятельности производственной компании, которая ныне располагается на территории бывшего кожевенного завода.

Публикация о сложившейся ситуации появилась в местном сетевом издании. Горожане обратились в СМИ с жалобами на загрязненный воздух в районе улицы Социалистической. Причиной тому назвали деятельность производственной компании.

«Жители близлежащих домов годами страдают от последствий работы предприятия, у людей усиливаются аллергия, астма, сердечно-сосудистые заболевания. Пыль, оседающая плотным слоем на окнах, машинах и земле, делает их жизнь невыносимой», — пишет источник.

Отмечается, что таганрожцы неоднократно обращались в Роспотребнадзор, ведомство инициировало судебный процесс, результатом которого стал запрет деятельности предприятия. Однако, работы на площадке продолжаются, доставляя людям очередные неудобства.

За разъяснениями «Таганрогская правда» обратилась в городскую администрацию. Приводим официальный ответ.

«Земельный участок с кадастровым номером 61:58:0003223:75 по адресу: г. Таганрог, ул. Конторская, 78, имеет вид разрешенного использования «для эксплуатации производственной базы» и находится в частной собственности. Ведение производственной деятельности на земельном участке не противоречит виду его разрешенного использования.

Согласно статье 5 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, возлагается на Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающее среды» государственный контроль за деятельностью предприятий, имеющих источники выбросов, осуществляется федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также непосредственно на предприятиях.

Действующим законодательством, в том числе и статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» администрация города Таганрога и ее структурные подразделения не наделены полномочиями по контролю и надзору в части соблюдения экологического и санитарного законодательства.

Таким образом, контроль за состоянием атмосферного воздуха, а также на проведение контрольных (надзорных) мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов уполномочены:

в части исполнения требований санитарного законодательства — территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге (Большой проспект, д. 16-а, г. Таганрог, 347930, номер тел.: 64-24-25)

в части исполнения природоохранного законодательства — Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 1а, e-mail: mprro@donland.ru, оперативный дежурный номер тел.: +7(863)283-20-38)».

