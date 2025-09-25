Главная » Город

Нечем дышать: таганрожцы обеспокоены деятельностью предприятия на территории бывшего кожзавода

На чтение 2 мин Просмотров 20 Опубликовано

Жители улицы Социалистической уже несколько пытаются добиться приостановки деятельности производственной компании, которая ныне располагается на территории бывшего кожевенного завода.

Город

Публикация о сложившейся ситуации появилась в местном сетевом издании. Горожане обратились в СМИ с жалобами на загрязненный воздух в районе улицы Социалистической. Причиной тому назвали деятельность производственной компании.

«Жители близлежащих домов годами страдают от последствий работы предприятия, у людей усиливаются аллергия, астма, сердечно-сосудистые заболевания. Пыль, оседающая плотным слоем на окнах, машинах и земле, делает их жизнь невыносимой», — пишет источник.

Отмечается, что таганрожцы неоднократно обращались в Роспотребнадзор, ведомство инициировало судебный процесс, результатом которого стал запрет деятельности предприятия. Однако, работы на площадке продолжаются, доставляя людям очередные неудобства.

За разъяснениями «Таганрогская правда» обратилась в городскую администрацию. Приводим официальный ответ.

«Земельный участок с кадастровым номером 61:58:0003223:75 по адресу: г. Таганрог, ул. Конторская, 78, имеет вид разрешенного использования «для эксплуатации производственной базы» и находится в частной собственности. Ведение производственной деятельности на земельном участке не противоречит виду его разрешенного использования.

Согласно статье 5 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, возлагается на Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающее среды» государственный контроль за деятельностью предприятий, имеющих источники выбросов, осуществляется федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также непосредственно на предприятиях.

Действующим законодательством, в том числе и статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» администрация города Таганрога и ее структурные подразделения не наделены полномочиями по контролю и надзору в части соблюдения экологического и санитарного законодательства.

Таким образом, контроль за состоянием атмосферного воздуха, а также на проведение контрольных (надзорных) мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов уполномочены:

  • в части исполнения требований санитарного законодательства — территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге (Большой проспект, д. 16-а, г. Таганрог, 347930, номер тел.: 64-24-25)
  • в части исполнения природоохранного законодательства — Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 1а, e-mail: mprro@donland.ru, оперативный дежурный номер тел.: +7(863)283-20-38)».

Иллюстрация: скрин видео сайта «Блокнот Таганрог»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

администрация Таганрога обратная связь СМИ экология
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru