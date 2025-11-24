Главная » Новости Ростовской области

Назначены руководители двух донских министерств — здравоохранения и спорта

На чтение 2 мин Просмотров 24 Опубликовано

Губернатор Ростовской области уже утвердил свои кадровые решения.

Новости Ростовской области

Министром здравоохранения Ростовской области стал Наири Варданян, который с октября занимал должность заместителя министра в этом ведомстве. Наири Бабикович имеет два высших образования — медицинское, диплом РостГМУ, и и экономическое. До назначения в региональное министерство он несколько лет руководил городской поликлиникой №1 Ростова-на-Дону и ранее работал в городском управлении здравоохранения.

На должность министра физической культуры и спорта назначен Алексей Обвинцев. В 1986 году он окончил Новочеркасское высшее командное училище связи, а в 1992 году — Военный институт физической культуры в Санкт-Петербурге.

Длительное время Алексей Анатольевич руководил кафедрой физической подготовки и спорта в Новочеркасском военном институте связи. Затем на протяжении десяти лет он занимал должность начальника Военного института физкультуры и спорта в Санкт-Петербурге, а также был профессором кафедры Петербургской военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. С 2020 года Обвинцев работал заместителем директора департамента Министерства спорта РФ, а с 2022 года возглавлял Смоленский государственный университет спорта.

Прежде министерство здравоохранения возглавлял Юрий Кобзев, а минспорта — Самвел Аракелян. Оба они покинули свои кресла в сентябре, после вступления в должность избранного на пост губернатора Ростовской области Дона Юрия Слюсаря.

Фото: donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

кадры новости Ростовская область Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru