Назначены руководители двух донских министерств — здравоохранения и спорта

Губернатор Ростовской области уже утвердил свои кадровые решения.

Министром здравоохранения Ростовской области стал Наири Варданян, который с октября занимал должность заместителя министра в этом ведомстве. Наири Бабикович имеет два высших образования — медицинское, диплом РостГМУ, и и экономическое. До назначения в региональное министерство он несколько лет руководил городской поликлиникой №1 Ростова-на-Дону и ранее работал в городском управлении здравоохранения.

На должность министра физической культуры и спорта назначен Алексей Обвинцев. В 1986 году он окончил Новочеркасское высшее командное училище связи, а в 1992 году — Военный институт физической культуры в Санкт-Петербурге.

Длительное время Алексей Анатольевич руководил кафедрой физической подготовки и спорта в Новочеркасском военном институте связи. Затем на протяжении десяти лет он занимал должность начальника Военного института физкультуры и спорта в Санкт-Петербурге, а также был профессором кафедры Петербургской военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. С 2020 года Обвинцев работал заместителем директора департамента Министерства спорта РФ, а с 2022 года возглавлял Смоленский государственный университет спорта.

Прежде министерство здравоохранения возглавлял Юрий Кобзев, а минспорта — Самвел Аракелян. Оба они покинули свои кресла в сентябре, после вступления в должность избранного на пост губернатора Ростовской области Дона Юрия Слюсаря.

Фото: donland.ru