Губернатор Ростовской области уволил двух своих заместителей и трех министров

В донском правительстве начались первые кадровые перестановки.

Вступивший в должность 19 сентября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указы об увольнении своего первого заместителя Игоря Гуськова и заместителя Андрея Пучкова, сообщает donland.ru. Также посты покинули министр по физической культуре и спорту Самвел Аракелян, министр здравоохранения Юрий Кобзев и министр природных ресурсов и экологии Михаил Фишкин. 

Сокращены должности еще двух заместителей губернатора, которые одновременно возглавляли региональные Минфин и Минсельхоз. Теперь руководство ведомствами возложено на министров.

«Деятельность министерства финансов будет курировать сам губернатор, министерства сельского хозяйства и продовольствия — его первый заместитель Алексей Господарев», — говорится в сообщении.

Напомним, на торжественной церемонии вступления в должность губернатор Ростовской области объявил о завершении работы правительства региона в прежнем составе и о начале формирования новой команды.

Юрий Слюсарь подчеркнул, что работа нового правительства будет строиться на принципах профессионализма, открытости и честности, а главным приоритетом станет забота о жителях региона.

