Направление Ростов — Таганрог вошло в тройку лидеров пригородных маршрутов СКЖД

В прошлом году электропоезда на данном направлении перевезли более почти 4,5 млн человек.

Определена тройка лидеров по количеству перевезенных пассажиров в прошлом, 2025 году, среди пригородных электропоездов в зоне СКЖД. В их числе электричка Ростов — Таганрог.

Самым популярным пригородным маршрутом на СКЖД по итогам прошлого года признан маршрут Минеральные Воды – Кисловодск. Электрички по данному направлению перевезли порядка 6 млн пассажиров. Второе место у маршрута Туапсе – Имеретинский Курорт. Пригородными «Ласточками» на этом направлении воспользовались 5,5 млн пассажиров. Третью строчку рейтинга занимает маршрут Ростов – Таганрог, на котором перевезено более 4,4 млн человек, сообщает пресс-служба СКЖД.

Также стабильно популярны у пассажиров направления Аэропорт Сочи – Туапсе (перевезено 2,2 млн человек за год) и Махачкала – Дербент (1,4 млн пассажиров).

Всего за прошлый год в Ростовской области пригородными поездами воспользовались 9,7 млн человек.

Фото: ТГ-канал «Телеграмма СКЖД».