Награду в конкурсе «Пушкинская карта. Премия» вручили киносети «Чарли», представленной и в Таганроге

3 октября в Москве под руководством заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой прошла вторая церемония награждения победителей конкурса «Пушкинская карта. Премия».

Отмечали учреждения культуры РФ, которые внесли значительный вклад в развитие программы «Пушкинская карта» в 2024 году. В конкурсе участвовали 70 претендентов со всех уголков России. Киносеть «Чарли» удостоилась почетной награды в номинации «Лучшая организация кинопоказа». Диплом в Бетховенском зале Большого театра в Москве получила коммерческий директор киносети Галина Гонтаренко.

Коллектив «Чарли» помогал своим зрителям оформлять подключение к программе «Пушкинская карта», активно сотрудничал с учебными заведениями, министерствами культуры и образования. Помог и профессиональный подход к расписанию сеансов, к исправной работе оборудования. Все это высоко оценили на федеральном уровне.

Напомним, программа «Пушкинская карта» ориентирована на молодых людей в возрасте 14-22 лет и позволяет посещать им культурные мероприятия за счет государственных средств. В 2025 году лимит карты составил пять тысяч рублей, из которых сумму до двух тысяч рублей можно тратить на посещение российских фильмов. Программа появилась благодаря решению президента страны Владимира Путина в сентябре 2021 года и сейчас у нее более 12 миллионов пользователей по всей стране.

Киносеть «Чарли» можно поздравить за её вклад в культурное развитие Таганрога и Ростовской области. А молодежь с «Пушкинской картой» может по достоинству оценить отечественный кинематограф.

Фото предоставлено кинотеатром «Чарли», на фото: статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева и коммерческий директор киносети «Чарли» Галина Гонтаренко