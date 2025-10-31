Национальный мессенджер МАХ показал высокую активность пользователей

Минцифры и разработчики улучшают функциональность мессенджера МАХ.

С момента запуска национального мессенджера МАХ в марте текущего года пользователи активно осваивают его функционал: совершено 842 млн звонков, создано 7,6 млн групповых чатов, записано 25 млн видеокружков и отправлено 3,7 млрд сообщений.

По данным пресс-службы платформы, общее число зарегистрированных пользователей достигло 50 млн человек. Пиковая активность зафиксирована 22 октября, когда в приложение вошли 22,5 млн человек.

В октябре в МАХ начала работу образовательная платформа «Сферум», число пользователей которой уже превысило 10 млн человек. Свои каналы зарегистрировали более 13 тыс. популярных блогеров, включая певицу Жасмин, актера Никиту Панфилова, оперного певца Илью Ушуллу и путешественника Максима Кудряшова.

23 октября компания запустила «Платформу для партнеров», предоставляющую бизнесу возможность интеграции собственных сервисов в мессенджер. За первые дни работы на участие в программе подало заявки 2 875 компаний, что свидетельствует о значительном интересе со стороны делового сообщества.

Министр цифрового развития Максут Шадаев на пленарном заседании Международного каспийского цифрового форума отметил:

«Более 20 млн человек ежедневно пользуются сервисами мессенджера. Сейчас ведомство совместно с разработчиками обсуждает, какие новые возможности можно добавить, чтобы сделать мессенджер еще более привлекательным для пользователей».

Ведомство и разработчики продолжают работу над расширением функциональности платформы для повышения её востребованности.

Иллюстрация: страница МАХ в ВК