На ул. Ленина в Таганроге меняют участок теплотрассы

До середины дня в этой связи жители ближайших многоквартирных домов будут без тепла.

В УЖКХ Таганрога сообщили о проведении сегодня, 12 февраля, ремонтных работ на инфраструктуре по теплоснабжению. В частности, по замене участка теплотрассы на направлении жилого дома ул. Ленина, 147.

«В связи с проведением совместных ремонтных работ силами МУП «Городское хозяйство» и УК «Континент» по замене участков теплотрассы ∅133 на направлении ЖД Ленина, 147″, — сообщили в управлении.

Работы планируется завершить до 15.00. До этого часа будут скорректированы параметры теплоснабжения многоквартирных домов по следующим адресам: ул. Ленина, 149/151, 147.

