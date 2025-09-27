На трассе в Ростовской области водитель влетел в столб, пострадали пассажиры

26 сентября в Ростовской области два человека получили травмы во время аварии, когда водитель легкового автомобиля врезался в столб, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 10.35 на 21 км автодороги Волгодонск – Зимовники. По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля LADA-217030 не выбрал безопасную скорость движения. Он не справился с управлением и врезался опору электроосвещения.

В результате ДТП получили травмы 41-летний и 57-летний пассажиры, которые были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото Госавтоинспекции РО