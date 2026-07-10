Главная » Новости Ростовской области

На трассе в Ростовской области столкнулись рейсовый автобус и минивэн, пострадали пять человек

На чтение 2 мин Опубликовано

На трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» произошло ДТП с участием рейсового автобуса и минивэна, в результате которого пострадали пять человек. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

Новости Ростовской области

ДТП случилось на 35-м км +104 м автодороги 10 июля 2026 года около 07:15. По предварительным данным, 59-летний водитель автобуса «ПАЗ-32053» ехал со стороны Волгодонска в направлении Ростова-на-Дону. На перекрестке он начал поворачивать налево. В этот момент двигавшийся сзади микроавтобус Hyundai H-1 под управлением 37-летнего водителя пошел на обгон в месте, где это запрещено правилами дорожного движения, и столкнулся с «ПАЗом».

«В результате столкновения пострадали пассажиры микроавтобуса Hyundai H-1. Всех их доставили в больницу», — рассказали в Госавтоинспекции по Ростовской области.

В Минздраве региона сообщили, что четверо пострадавших с травмами средней степени тяжести были госпитализированы в ГБСМП Волгодонска. Еще один участник аварии, находящийся в тяжелом состоянии, доставлен в Центральную районную больницу Багаевского района.

В настоящее время пострадавшие получают необходимое лечение. Полиция продолжает устанавливать все детали произошедшего.

Госавтоинспекция Ростовской области призывает водителей быть внимательными: любой неверный маневр может привести к тяжелым последствиям.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ростовской области разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода ночью и скрылся.

Фото: DonDay

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

авария Госавтоинспекция нарушение ПДД происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru