На трассе в Ростовской области столкнулись рейсовый автобус и минивэн, пострадали пять человек

На трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» произошло ДТП с участием рейсового автобуса и минивэна, в результате которого пострадали пять человек. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

ДТП случилось на 35-м км +104 м автодороги 10 июля 2026 года около 07:15. По предварительным данным, 59-летний водитель автобуса «ПАЗ-32053» ехал со стороны Волгодонска в направлении Ростова-на-Дону. На перекрестке он начал поворачивать налево. В этот момент двигавшийся сзади микроавтобус Hyundai H-1 под управлением 37-летнего водителя пошел на обгон в месте, где это запрещено правилами дорожного движения, и столкнулся с «ПАЗом».

«В результате столкновения пострадали пассажиры микроавтобуса Hyundai H-1. Всех их доставили в больницу», — рассказали в Госавтоинспекции по Ростовской области.

В Минздраве региона сообщили, что четверо пострадавших с травмами средней степени тяжести были госпитализированы в ГБСМП Волгодонска. Еще один участник аварии, находящийся в тяжелом состоянии, доставлен в Центральную районную больницу Багаевского района.

В настоящее время пострадавшие получают необходимое лечение. Полиция продолжает устанавливать все детали произошедшего.

Госавтоинспекция Ростовской области призывает водителей быть внимательными: любой неверный маневр может привести к тяжелым последствиям.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ростовской области разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода ночью и скрылся.

Фото: DonDay