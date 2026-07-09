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В Ростовской области разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода ночью и скрылся

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Трагическая авария произошла вне населенного пункта, пешеход двигался по проезжей части.

Новости Ростовской области

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии, в результате которой погиб пешеход. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 9 июля, около половины первого ночи на 41-м километре плюс 200 метров автодороги Мечетинская — Большая Таловая — Веселый, сообщает Госавтоинспекция региона.

По предварительным данным, неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Пешеход двигался по проезжей части за пределами населенного пункта в темное время суток, при этом на его одежде отсутствовали световозвращающие элементы.

В результате наезда пешеход скончался на месте от полученных травм. Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства случившегося.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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