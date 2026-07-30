Вино из Ростовской области получило высшую награду крупнейшего международного конкурса Бразилии

Произведенное в Ростовской области выдержанное красное вино «Винодельня Ведерниковъ. Резерв. Красностоп золотовский» урожая 2020 года получило высшую награду Grand Gold с оценкой 94 балла на крупнейшем международном дегустационном конкурсе Бразилии Brazil Wine Challenge 2026. Это первый успех Группы компаний «Абрау-Дюрсо» на престижном соревновании в Южной Америке.

Brazil Wine Challenge — единственный винный конкурс в Бразилии, аккредитованный Международной организацией виноградарства и виноделия (OIV). В 2026 году он установил рекорд: в июне 1127 образцов от 190 виноделен из 19 стран прошли слепую дегустацию. Оценку проводили 89 экспертов из девяти государств — Аргентины, Боливии, Бразилии, Испании, Португалии, США, Уругвая, Франции и Чили. В жюри вошли виноделы, сомелье, исследователи, преподаватели, профильные журналисты и отраслевые специалисты. В этом году организаторы подняли порог для Grand Gold до 94 баллов, а золото присуждалось за 90–93 балла.

Высшей награды удостоилось вино «Винодельня Ведерниковъ. Резерв. Красностоп золотовский» от «Винодельни Ведерниковъ», которое уже входит в число самых титулованных российских вин. Оно обладает непроницаемым рубиново-красным цветом, сложным ароматом с оттенками вишневого джема, ежевики, чернослива, кожи, а также деликатными нюансами лакрицы, ванили, мяты, табачного листа и копченостей. Вкус — полный, округлый и объемный, с благородными танинами и долгим послевкусием с джемовыми тонами черной смородины и ежевики.

Золотые медали получили классическое игристое вино Victor Dravigny Brut 2023, флагманское красное сухое «Винодельня Ведерниковъ. Твердый знак» 2020, выдержанное белое брют «Винодельня Ведерниковъ. Резерв. Цимлянский черный» 2021. Также золотой награды удостоен портвейн Agdam Reserve белый, который «Абрау-Дюрсо» представляет на российском рынке как национальное достояние Республики Азербайджан.

«Для нас Brazil Wine Challenge — это не просто профессиональное признание в Южной Америке, а стратегический выход на рынки стран БРИКС. В год подписания меморандума о создании Ассоциации эногастрономического туризма стран БРИКС высокие оценки профессионального сообщества и яркие победы особенно значимы, так как усиливают позиции ГК «Абрау-Дюрсо» на перспективном бразильском рынке», — отметила генеральный директор ПАО «Абрау-Дюрсо» Елена Зарицкая.

Brazil Wine Challenge остается единственным международным винным конкурсом Бразилии под патронатом OIV. В 2026 году он стал крупнейшим в истории: рекордное количество участников и экспертов, а также строгие правила OIV — награды получают не более трети представленных образцов. Из-за исключительно высокого уровня вин в этом году серебряные медали не вручались вовсе, что делает каждую полученную медаль особенно весомой.

Фото предоставлено Группой компаний «Абрау-Дюрсо»