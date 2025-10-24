Главная » Новости Ростовской области

На трассе в Ростовской области грузовик врезался в трактор, пострадал водитель

На чтение 1 мин Просмотров 35 Опубликовано

23 октября на трассе в Ростовской области в серьезной аварии с участием трактора и грузовика пострадал один из водителей, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 18.10 на 10 км нового направления автодороги Ростов – Азов. По предварительной информации, 65-летний водитель грузовика MAN с полуприцепом Schmitz не выбрал безопасную дистанцию. Он врезался в движущийся впереди в попутном направлении трактор «МТЗ-82», за рулем которого находился  60-летний мужчина.

В результате ДТП травмы получил водитель трактора. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее мы рассказали, что на реке Дон сухогруз врезался в лодку, погиб мужчина.

Фото Госавтоинспекции РО

ДТП новости происшествия Ростовская область
