На реке Дон сухогруз врезался в лодку, погиб мужчина

23 октября в Ростовской области на реке Дон сухогруз столкнулся с резиновой лодкой, сеть погибший. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Происшествие случилось в 06.55 рядом со станицей Старочеркасской Аксайского района. После столкновения   двое пассажиров лодки оказались в воде.

«Женщине оказали первую помощь на месте, 67-летний мужчина, к сожалению скончался. Обстоятельства ЧП выясняются», — сообщили в ведомстве.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области мужчина нырнул в реку Дон и утонул.

Фото ГУ МЧС по РО

