На трассе «Таганрог — Беглица» в ночном ДТП травмирован подросток

В Неклиновском районе Ростовской области произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пассажир. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

Инцидент случился 11 июля 2026 года в 00:00 на 1-м км автодороги «Таганрог — село Беглица». По предварительным данным, 24-летний водитель за рулем автомобиля Ford Focus остановился на обочине, а затем при развороте столкнулся с двигавшейся в попутном направлении машиной «ВАЗ-21124», которой управлял 19-летний парень.

«В результате аварии телесные повреждения получил 17-летний пассажир «ВАЗ-21124», — сообщил инспектор ДПС отделения Госавтоинспекции по Неклиновскому району Иван Кузнецов.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Ростовской области напоминает: соблюдение правил дорожного движения — это ответственность каждого участника дороги. Внимательность, уважение к другим, строгое следование правилам дорожного движения помогают сохранить здоровье и спасти жизни.

Ранее мы рассказывали о том, что на трассе в Ростовской области столкнулись рейсовый автобус и минивэн, пострадали пять человек.

Фото: Госавтоинспекция по РО