На Приморском пляже Таганрога спасатели провели показательные занятия по безопасному отдыху на пляжах

28 мая на Приморском пляже Таганрога провели «День безопасности на водных объектах». Мероприятие было организовано в рамках подготовки к купальному сезону и направлено на обеспечение безопасного отдыха горожан. Для участников провели показательные и обучающие занятия, посвященные правилам поведения на воде и оказанию первой доврачебной помощи.

В Таганроге купальный сезон официально стартует 1 июня. Соответствующее постановление подписала глава города Светлана Камбулова. Для приема отдыхающих готовятся два муниципальных пляжа — Центральный и Приморский. На Приморском пляже все подготовительные работы должны быть завершены к 1 июня. В первый день официального открытия пляжей глава Таганрога намерена лично побывать на них, чтобы убедиться в выполнении работ по подготовке в полном объеме.

Фото: МКУ «Управление защиты от ЧС»