На пожаре под Таганрогом погиб пожилой мужчина

В Матвеево-Курганском районе при пожаре в частном доме погиб 75-летний мужчина. Трагедия случилась сегодня в селе Алексеевка на улице Ворошилова.
В ходе тушения возгорания, охватившего 50 квадратных метров, огнеборцы обнаружили тело погибшего. Для ликвидации огня потребовались усилия восьми сотрудников МЧС России и двух специальных машин.
По предварительным данным дознавателя ведомства, причиной пожара мог стать аварийный режим работы телевизора в доме.
Фото: МЧС по РО
