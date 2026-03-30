На пожаре под Таганрогом погиб пожилой мужчина

В Матвеево-Курганском районе при пожаре в частном доме погиб 75-летний мужчина. Трагедия случилась сегодня в селе Алексеевка на улице Ворошилова.

В ходе тушения возгорания, охватившего 50 квадратных метров, огнеборцы обнаружили тело погибшего. Для ликвидации огня потребовались усилия восьми сотрудников МЧС России и двух специальных машин.

По предварительным данным дознавателя ведомства, причиной пожара мог стать аварийный режим работы телевизора в доме.

Фото: МЧС по РО