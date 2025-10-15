На портале «Госуслуги» теперь можно оформить налоговые вычеты

На портале Госуслуг появилась новая жизненная ситуация «Налоговый вычет». Она позволяет упростить процедуру оформления налогового вычета, а также снизить риски передачи данных организациям, которые оказывают услуги по заполнению налоговых деклараций.

«Новый сервис – это комплексное решение вопроса без визитов в ведомства и сбора лишних документов. Персональные данные, которые уже есть в государственных системах, вносятся автоматически. Жизненная ситуация «Налоговый вычет» запущена на портале Госуслуг, чтобы помочь человеку совершить все необходимые шаги последовательно, по понятному алгоритму, не переходя с портала на сторонние ресурсы», – отметил Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Напомним, налоговый вычет позволяет уменьшить налогооблагаемый доход и, как следствие, снизить налог на доходы физических лиц. С его помощью можно вернуть часть уже уплаченного налога, либо уменьшить сумму налога при определенных операциях.

Сервис также помогает гражданам определить, какой вид налогового вычета они могут получить: социальный, имущественный, либо вычет на долгосрочные сбережения. Услуга запущена благодаря федеральному проекту «Государство для людей» и доступна в каталоге жизненных ситуаций на главной странице портала Госуслуг. Всего он включает 38 федеральных ситуаций. До конца 2025 года запланировано запустить еще 32.

Изображение от DC Studio на Freepik