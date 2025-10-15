Главная » Город

На портале «Госуслуги» теперь можно оформить налоговые вычеты

На портале Госуслуг появилась новая жизненная ситуация «Налоговый вычет». Она позволяет упростить процедуру оформления налогового вычета, а также снизить риски передачи данных организациям, которые оказывают услуги по заполнению налоговых деклараций.

«Новый сервис – это комплексное решение вопроса без визитов в ведомства и сбора лишних документов. Персональные данные, которые уже есть в государственных системах, вносятся автоматически. Жизненная ситуация «Налоговый вычет» запущена на портале Госуслуг, чтобы помочь человеку совершить все необходимые шаги последовательно, по понятному алгоритму, не переходя с портала на сторонние ресурсы», – отметил Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Напомним, налоговый вычет позволяет уменьшить налогооблагаемый доход и, как следствие, снизить налог на доходы физических лиц. С его помощью можно вернуть часть уже уплаченного налога, либо уменьшить сумму налога при определенных операциях.

Сервис также помогает гражданам определить, какой вид налогового вычета они могут получить: социальный, имущественный, либо вычет на долгосрочные сбережения. Услуга запущена благодаря федеральному проекту «Государство для людей» и доступна в каталоге жизненных ситуаций на главной странице портала Госуслуг. Всего он включает 38 федеральных ситуаций. До конца 2025 года запланировано запустить еще 32.

Изображение от DC Studio на Freepik

госуслуги налоговый вычет новости Таганрог
