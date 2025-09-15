На оперативном совещании губернатор Дона Юрий Слюсарь особое внимание уделил Таганрогу

Актуально — вопросы ЖКХ и подготовки к отопительному сезону, а более широко — сохранение и популяризация богатейшего культурно-исторического наследия исторического города — «жемчужины» донского края.

На прошедшем оперативном совещании избранный в ходе прошедших в регионе выборов губернатор Юрий Слюсарь обсудил важные вопросы, касающиеся Таганрога, о которых он рассказал в своем ТГ-канале.

В первую очередь губернатор коснулся темы ЖКХ и работ на аварийной котельной, которые уже начались. На особом контроле — замена оборудования в котельной по ул. Заводской, 1 и ул. Химической, 11, а также ремонт 11 аварийных участков теплосетей. Работы уже стартовали. На эти цели из областного бюджета было направлено 151 млн рублей, еще 46 млн рублей добавил местный бюджет, сообщил Юрий Слюсарь.

Также, по словам главы региона, особого подхода в Таганроге требует и вопрос сохранения богатого культурного наследия, а также его популяризация во всем донском регионе.

«Ведь Таганрог не просто один из городов в Ростовской области — это настоящая жемчужина, славный и известный исторический город. И ростовчане, и жители других районов ценят это, любят и с удовольствием знакомятся с его достопримечательностями, — отметил Юрий Слюсарь. — Нам нужно подготовить комплекс мероприятий, прежде всего в культурной сфере, чтобы еще шире представить уникальность Таганрога во всех уголках Ростовской области».

