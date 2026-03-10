Главная » #ЖКХ

На нескольких улицах Таганрога и в центре города до обеда сегодня не будет воды

Это связано с проведением аварийных работ на городском водоводе.

Сегодня, 9 марта, порывы на системе городского водоснабжения стали причиной перебоев с водой на нескольких улицах Таганрога. Аварийные бригады ведут работы по нескольким локациям: ул. Александровская, 117, ул. Октябрьская, 7, пер. Итальянский, 60, пер. Смирновский/ул. К.Либкнехта.

На время проведения работ будут изменены параметры водоснабжения в районе, ограниченном ул. Свободы, ул. Инструментальная, ул. Водопроводная, Кислородная пл., а также в центральной части города.

Ориентировочно к 14 часов планируется устранить утечки и восстановить водоснабжение в прежнем объеме.

