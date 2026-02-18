Главная » Новости Ростовской области

На М-4 «Дон» автобус столкнулся с бензовозом, четверо пассажиров в больнице, на месте работают спасатели

Утром 18 февраля на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошла серьезная авария с участием пассажирского автобуса и бензовоза, в результате чего пострадали люди. Об этом сообщила пресс-служба регионального ДПЧС.

По предварительной информации, авария случилась около восьми часов утра на 868-м километре автодороги. На место происшествия незамедлительно выехала группа спасателей Миллеровского поисково-спасательного отряда. Они прибыли на аварийно-спасательном автомобиле, а также доставили передвижной пункт обогрева, что оказалось особенно актуально из-за дождливой погоды.

В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса. Из 17 человек, находившихся в салоне, четверых пришлось госпитализировать. Спасатели передали их бригаде скорой медицинской помощи для доставки в Миллеровскую центральную городскую больницу. Остальные пострадавшие смогли согреться в специально развернутом пункте обогрева, пока специалисты работают на месте аварии, ликвидируя ее последствия.

Прокуратурой Ростовской области организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

Ранее мы рассказали, что в ДТП с электробусом на проспекте Ростова пострадали пешеход и пассажир.

Фото ДПЧС РО

