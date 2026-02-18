В ДТП с электробусом на проспекте Ростова пострадали пешеход и пассажир

17 февраля в Ростове водитель электробуса стал участником дорожно-транспортного происшествия, во время которого пострадали два человека, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент случился на проспекте Ленина. По предварительной информации, 48-летний водитель пассажирского электробуса совершил наезд на 20-летнего пешехода. Молодой человек переходил дорогу в неустановленном месте, хотя в 50 метрах от этого участка находится пешеходный переход.

В результате происшествия травмы получили не только пешеход, но и 73-летний пассажир электробуса. Теперь полиция устанавливает все детали и обстоятельства случившегося.

Фото Госавтоинспекции РО