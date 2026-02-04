На конференции в Таганроге более 50 врачей обсуждали новые подходы к диагностике и терапии боли

В конференц-зале Чеховской библиотеки Таганрога прошла специализированная конференция, посвященная диагностике и терапии боли. Она собрала свыше 50 терапевтов и узких специалистов — травматологов-ортопедов, неврологов, реабилитологов, анестезиологов-алгологов. Мероприятие было организовано медицинской экосистемой «XXI ВЕК».

Эксперты представили разноплановые подходы к лечению, показав, как сочетать медикаментозные и немедикаментозные методы для достижения максимального эффекта для пациентов. К примеру, московский травматолог-ортопед Максим Семенистый объяснил, как помогать людям, у которых болит плечо. Он показал, как постепенно восстанавливать работу сустава и делать так, чтобы боль не возвращалась.

Андрей Митичкин (анестезиолог-алголог, руководитель центра лечения боли в медицинской экосистеме «XXI ВЕК», г. Ростов-на-Дону — г. Таганрог) рассказал о новом способе вводить лекарства точно в цель под контролем рентгена, что помогает буквально за 15-20 минут облегчить состояние пациента на 90%. При этом эффект сохраняется долгосрочно — от 4 месяцев до пожизненного.

Ростовский невролог-реабилитолог Леонид Дьяков познакомил коллег с методами лечения без лекарств. Например, с помощью специальных лент (кинезиотейпирование) или воздействия на особые точки на теле (рефлексотерапия). Он подчеркнул: важно сочетать привычные и новые способы лечения. А его коллега из Таганрога, невролог-реабилитолог, главный врач и руководитель центра реабилитации медицинской экосистемы XXI ВЕК Наталия Тертышная представила современные программы восстановления пациентов без госпитализации и новые инновационные чек-ап программы для лечения болей в спине, шее, коленях и при мигрени. Участники мероприятия оценили практическую ценность предложенных схем для повседневной работы.

Конференция стала площадкой для живого обмена знаниями. Врачи отметили, что получили инструменты, которые уже на новой неделе смогут применить в своей практике. Организаторы подчеркнули, что цель мероприятия не просто проинформировать, а вдохновить медиков на поиск персонализированных подходов к каждому пациенту.

Конференция подтвердила: чтобы эффективно бороться с болью, важно, чтобы разные специалисты работали вместе: травматологи, неврологи, реабилитологи и другие врачи. Только так можно реально помочь пациенту и улучшить его жизнь. Медицинская экосистема «XXI ВЕК» планирует и дальше проводить такие встречи. Это нужно, чтобы врачи постоянно учились новому и применяли самые лучшие методы лечения на практике.

Ранее мы рассказали, что в детской больнице Таганрога диагностируют эпилепсию и нарушения сна с помощью новой технологии.

Виталий Гаврилов, фото автора