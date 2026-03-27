На Дону задержана девушка, которая подозревается в 19 кражах из пунктов выдачи заказов

Ущерб составил более 1 млн рублей.

В Ростове-на-Дону полицейские раскрыли серию краж из пунктов выдачи заказов на сумму более 1 миллиона рублей. В дежурную часть отдела полиции донской столицы обратилась 35-летняя местная жительница с заявлением о краже личного имущества. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 19-летняя жительница города.

Полицейские выяснили, что в феврале текущего года девушка, находясь в одном из пунктов выдачи заказов, тайно похитила имущество заявительницы. Сумма причинённого ущерба превысила 6 тысяч рублей. В ходе дальнейшей работы оперативники установили причастность задержанной ещё к 18 аналогичным эпизодам на территории донской столицы.

По данным следствия, злоумышленница похищала золотые украшения и различную технику. Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшим, составила более 1 миллиона рублей. Часть похищенного подозреваемая успела реализовать. Оставшееся имущество изъято сотрудниками полиции и в ближайшее время будет возвращено законным владельцам.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

