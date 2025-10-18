На Дону задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка, совершенном в 1994 году

В Ростовской области криминалисты Следственного комитета проанализировали уголовное дело об убийстве девочки, которое произошло 31 год назад.

По данным следствия, в августе 1994 года правоохранители получили сообщение о том, что в поселке Каменоломни обнаружено тело 8-летней девочки с признаками насильственной смерти. Кроме того, было установлено, что ребенок подвергся сексуальному насилию.

Для раскрытия преступления криминалисты СК России назначили экспертизу вещественных доказательств с использованием современных методов молекулярно-генетического исследования. На следах, найденных на месте происшествия, был выявлен ДНК-профиль подозреваемого. Проверка по федеральной базе данных геномной информации показала полное совпадение с ДНК ранее судимого человека, что позволило установить его личность и задержать.

«Подозреваемым оказался 51-летний житель города Шахты, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за различные преступления, в том числе против половой неприкосновенности», — сообщает пресс-служба регионального Следкома.

По предварительной информации, мужчина, представляясь сотрудником коммунальных служб, незаконно проникал в дома граждан, где совершал кражи и насильственные действия.

Во время допроса и проверки показаний на месте преступления он полностью признал свою вину. Злоумышленнику предъявлено обвинение в убийстве, сопряженном с изнасилованием, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи продолжают проверять причастность обвиняемого к другим возможным эпизодам его преступной деятельности.

Фото: СУ СКР по Ростовской области