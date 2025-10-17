Донские полицейские задержали подозреваемого в зверском убийстве двух человек

17 октября в Ростовской области задержали 49-летнего мужчину, который подозревается в двойном убийстве, совершенном сегодня в городе Каменск-Шахтинский, сообщает региональный Следком.

Тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в частном домовладении, после чего возбудили уголовное дело. По предварительным данным, фигурант во время ссоры нанес потерпевшим несколько ударов молотком в область головы, от которых они скончались. После этого мужчина скрылся и был объявлен в розыск. Задержать его удалось по горячим следам.

«Сейчас с участием фигуранта проводятся следственные действия. Назначены необходимые экспертизы», — сообщили в ведомстве.

Фото: скрин видео ГУ МВД по РО