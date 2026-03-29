На Дону в результате ночной атаки БПЛА повреждено окно дома в хуторе Чукаринский

В ночь на 29 марта силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Ростовскую область. Воздушные цели были уничтожены в небе над Шолоховским и Родионово-Несветайским районами.

Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, жертв и пострадавших среди населения нет. Однако падение обломков одного из дронов привело к повреждениям на земле. В хуторе Чукаринский Шолоховского района было повреждено оконное стекло в одном из домовладений. Возгорания, по данным оперативных служб, удалось избежать, а специалисты уже провели все необходимые работы на месте происшествия.

«В настоящее время уточняется информация о возможных других последствиях ночной атаки», — отметил Юрий Слюсарь.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 28 марта ракета и дрон были уничтожены над Ростовской областью.

