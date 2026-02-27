На Дону трое заключенных колонии собирались вступить в террористическую организацию

В Ростовской области завершено расследование уголовных дел в отношении трех заключенных, обвиняемых в приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

По версии следствия, фигуранты, отбывая наказание в одной из исправительных колоний за преступление экстремистской направленности, договорились после освобождения выехать за границу для вступления в ряды запрещенной в РФ террористической организации. Для реализации замысла они, используя запрещенные в колонии средства связи, вышли на представителей этой организации, передали им свои данные и получили инструкции по конспирации, а также рекомендации для выезда с территории России.

Воплотить свои планы обвиняемые не успели. Их деятельность была пресечена в результате совместных действий сотрудников СК, УФСБ России по Ростовской области и регионального управления ФСИН. Сейчас уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

Фото rostov.sledcom.ru