На Дону оштрафован предприниматель, отказавшийся вернуть деньги за некачественный учебный курс

В итоге ему пришлось заплатить втрое больше суммы обучения по договору.

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области помогло вернуть жительнице донской столицы деньги за платные образовательные услуги. В адрес ведомства обратилась гражданка К. с жалобой на действия ИП Гребнева П.С., который отказал в возврате средств, которые она ранее заплатила по договору, заключённому в ноябре 2024 года.

Женщина выбрала необходимую ей обучающую программу, однако в процессе учебы выяснилось, что программа «в подавляющем объеме содержала в себе информацию, не соответствующую предмету договора», уточняется в сообщении пресс-службы регионального Роспотребнадзора. Из-за этого женщина была вынуждена отказаться от дальнейшего обучения.

Однако возвращать деньги за учебный курс в размере 25,5 тыс. рублей предприниматель не захотел. В итоге — заплатил втрое больше. После иска в суд, подготовленного с участием Роспотребнадзора, в пользу потребителя взыскана денежная сумма в размере 76, 5 тыс. рублей, из которых 25,5 тыс. рублей — собственно стоимость учебного курса по договору, 25,5 тыс. рублей — неустойка за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя и еще 25,5 тыс. рублей — за то, что не вернул деньги в добровольном порядке.

Фото: Управление Роспотребнадзора по РО

