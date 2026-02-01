Главная » Новости Ростовской области

На Дону сотрудник «Железных дорог Новороссии» задушил коллегу в кабине тепловоза

На чтение 1 мин Просмотров 100 Опубликовано

В Ростовской области перед судом предстанет работник локомотивного депо, обвиняемый в убийстве коллеги на территории железнодорожной станции. Об этом информирует пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Новости Ростовской области

Утверждено обвинительное заключение в отношении мастера цеха по ремонту вспомогательного оборудования локомотивного депо Мелитополь. Мужчина является сотрудником Мелитополь-Херсонского филиала ФГУП «Железные дороги Новороссии» и обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, инцидент произошел в кабине для локомотивной бригады тепловоза на станции Койсуг в Азовском районе. В ходе внезапно вспыхнувшего конфликта обвиняемый избил своего коллегу, а затем начал его душить. В результате мужчина скончался от механической асфиксии.

Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в Азовский городской суд Ростовской области.

Ранее мы рассказали, что суд ужесточил наказание врачу-взяточнику из Таганрога.

Фото Южной транспортной прокуратуры

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия Ростовская область убийство
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru