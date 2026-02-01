На Дону сотрудник «Железных дорог Новороссии» задушил коллегу в кабине тепловоза

В Ростовской области перед судом предстанет работник локомотивного депо, обвиняемый в убийстве коллеги на территории железнодорожной станции. Об этом информирует пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Утверждено обвинительное заключение в отношении мастера цеха по ремонту вспомогательного оборудования локомотивного депо Мелитополь. Мужчина является сотрудником Мелитополь-Херсонского филиала ФГУП «Железные дороги Новороссии» и обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, инцидент произошел в кабине для локомотивной бригады тепловоза на станции Койсуг в Азовском районе. В ходе внезапно вспыхнувшего конфликта обвиняемый избил своего коллегу, а затем начал его душить. В результате мужчина скончался от механической асфиксии.

Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в Азовский городской суд Ростовской области.

Фото Южной транспортной прокуратуры