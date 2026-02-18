Главная » Новости Ростовской области

На Дону СК возбудил уголовное дело после столкновения автобуса «Москва-Стаханов» с бензовозом

На чтение 1 мин Просмотров 40 Опубликовано

18 февраля в Ростовской области следователи возбудили уголовное дело после аварии с участием пассажирского автобуса и бензовоза на трассе М-4 «Дон», во время которой пострадали четверо пассажиров, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

Напомним, что авария случилась в 7.50 на 867 км трассы в Миллеровском районе. По информации региональной Госавтоиспекции, 39-летний водитель пассажирского автобуса Yutong следовал по маршруту «Москва — Стаханов», в салоне находились 18 пассажиров. По предварительным данным, он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший в попутном направлении бензовоз.

«По данному факту Миллеровским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)», — сообщили в регинальном Следкоме.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото Госавтоинспекции РО

ДТП новости происшествия Ростовская область
