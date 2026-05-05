Главная » Новости Ростовской области

На Дону пьяный водитель не справился с управлением и врезался во встречную иномарку, есть пострадавшие

На чтение 1 мин Просмотров 25 Опубликовано

4 мая в Ростовской области пьяный водитель спровоцировал аварию, после чего его и пассажира с с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Новости Ростовской области

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария произошла в 13.30 на подъезде к автодороге «х. Нестеркин — х. Фролов» в Обливском районе. По предварительной информации, 47-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2115», находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения в запрещенном месте и врезался в Ford Focus, за рулем которого находился 49-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «ВАЗ 2115» и его 41-летний пассажир. Оба были доставлены в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в ночном ДТП на Дону водитель погиб, врезавшись на скорости в бетонное ограждение.

Фото Госавтоинспекции РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru