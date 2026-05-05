На Дону пьяный водитель не справился с управлением и врезался во встречную иномарку, есть пострадавшие

4 мая в Ростовской области пьяный водитель спровоцировал аварию, после чего его и пассажира с с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария произошла в 13.30 на подъезде к автодороге «х. Нестеркин — х. Фролов» в Обливском районе. По предварительной информации, 47-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2115», находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения в запрещенном месте и врезался в Ford Focus, за рулем которого находился 49-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «ВАЗ 2115» и его 41-летний пассажир. Оба были доставлены в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в ночном ДТП на Дону водитель погиб, врезавшись на скорости в бетонное ограждение.

Фото Госавтоинспекции РО