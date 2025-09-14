Главная » Новости Ростовской области

На Дону проголосовали более половины зарегистрированных избирателей

По данным Облизбиркома на 15 часов 14 сентября, в выборах губернатора Ростовской области приняли участие 52,6% избирателей.

С учетом дистанционного электронного голосования свой выбор сделали 1 642 129 жителей Ростовской области.

Председатель Облзбиркома Андрей Буров отметил, что явка избирателей на выборах губернатора в этом году достигла исторического максимума.

Все три дня выборы в регионе проходят в штатном режиме, серьезных нарушений, которые могут повлиять на ход голосования, не зафиксировано. В донской столице на базе Общественной палаты Ростовской области работает Центр независимого наблюдения за выборами. 4 тысячи наблюдателей продолжают следить за ходом выборов на непосредственно участках.

Все избирательные участки региона закроются в 20 часов — у избирателей еще время проголосовать.

Фото Анатолия Ивашова

