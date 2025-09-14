Рекордная явка: на Дону проголосовали 48,63% избирателей

К 12 часам 14 сентября в выборах губернатора Ростовской области приняли участие 48,63% избирателей.

С учетом дистанционного электронного голосования свой выбор сделали 1 518 083 жителя Ростовской области, сообщает Облизбирком.

Председатель Облизбиркома Андрей Буров подчеркнул, что текущая явка избирателей на выборах главы региона является рекордной в истории. Голосование все еще продолжается, и это свидетельствует о высокой активности граждан, которые выражают свою заинтересованность в результатах выборов и в том, кто займет руководящую должность в области.

Предыдущий исторический максимум по явке на губернаторских выборах был зафиксирован в 2015 году и составил 48,56%.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге участие в выборах принял столетний ветеран Великой Отечественной войны.

Фото: Избирательная комиссия Ростовской области