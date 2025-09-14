В Ростовской области за два дня не зафиксировано серьезных нарушений на выборах

Такие данные приводит Центр независимого наблюдения за выборами, который с 12 сентября работает в донской столице на базе Общественной палаты Ростовской области.

Более 4 тысяч наблюдателей продолжают следить за ходом выборов на участках и регулярно передают информацию в Центр общественного наблюдения. Все поступающие данные оперативно обрабатываются.

По информации Центра, после закрытия избирательных участков 13 сентября, за два дня в Ростовской области не выявлено значительных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования. Дистанционное электронное голосование также проходит без технических сбоев. Тем не менее, наблюдатели и эксперты штаба активно работают над пресечением распространения ложной информации о ходе выборов в социальных сетях и мессенджерах.

«Мы в режиме онлайн наблюдаем за ситуацией на избирательных участках и можем утверждать, что выборы в Ростовской области проходят в штатном режиме. Мы поддерживаем постоянную связь с нашими наблюдателями на участках и экспертами Общественной палаты России. Такой обмен информацией позволяет координировать действия и отслеживать ход голосования не только в Ростовской области, но и на федеральном уровне», — приводит «КП на Дону» слова Юрия Зерщикова, заместителя председателя Центра независимого наблюдения.

Центр продолжит работу до окончания подсчета голосов, обеспечивая контроль за избирательным процессом и его открытость.

14 сентября — третий день голосования на выборах в Ростовской области. По данным Избирательной комиссии региона на 10 утра, явка избирателей на выборах губернатора составила 46,03%. С учетом ДЭГ проголосовали 1 436 877 жителей Дона.

Фото: ВК «Общественная палата Ростовской области»