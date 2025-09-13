Главная » Новости Таганрога

На Дону приняли участие в выборах более 43% избирателей

За два дня голосования на выборах губернатора Ростовской области явка избирателей составила 43,75%, сообщает региональный Избирком.

К восьми часам вечера 13 сентября с учетом дистанционного электронного голосования свои избирательные права реализовали 1 357 720 жителей Дона.

«По итогам двух дней явка уже выше, чем на выборах главы региона в 2020 году, — подчеркнул председатель регионального Избиркома Андрей Буров. – Тогда за три дня проголосовали почти 43% избирателей.

Напомним, что завтра, 14 сентября, стартует завершающий день голосования. Избирательные участки откроются в 8.00 и будут работать до 20.00.  

Фото Анатолия Ивашова

