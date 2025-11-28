Главная » Новости Ростовской области

На Дону пенсионеры могут получить электронные удостоверения с QR-кодом

СФР упростил процедуру подтверждения пенсионного статуса в регионе.

В Ростовской области пенсионеры теперь могут подтверждать свой статус с помощью электронного свидетельства, оснащенного уникальным QR-кодом. Такое нововведение реализуется в рамках программы цифровизации социальной сферы и призвано упростить процедуру получения льгот и услуг для граждан, сообщает региональное отделение Соцфонда.

Электронное свидетельство пенсионера с QR-кодом представляет собой альтернативу пластиковому документу. Обращаться за его оформлением никуда не надо.

«Сведения в автоматическом режиме поступят в личный кабинет пенсионера на портале Госуслуг», — пояснила управляющий отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.

В любой момент, зайдя с мобильного телефона на Госуслуги, пенсионер может подтвердить свой статус и льготы. В отличие от обычного удостоверения, QR-код нельзя потерять.

Для тех, кто только получает статус пенсионера, QR-код будет сформирован в личном кабинете на Госуслугах в течение 10 рабочих дней после назначения пенсии.

Отмечается, что ранее выданные пластиковые пенсионные удостоверения сохраняют свою силу и не требуют замены. Граждане, которые предпочитают не использовать электронный формат, по-прежнему могут получить пластиковое свидетельство в клиентской службе местного отделения СФР.

Иллюстрацию сделал GigaChat

